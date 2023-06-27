Дешевое средство от муравьев, от которого они разбегутся в разные стороны

Речь пойдет о средстве, главным компонентом которого является борная кислота.

В ёмкость насыпают 1 столовую ложку сахара, пол столовой ложки борной кислоты, тщательно все перемешав и залив горячей водой до полного растворения составляющих.

После ёмкость нужно поместить вблизи муравейников. Сахар в составе - приманка для вредителей, а борная кислота сделает так, что муравьи перестанут быть проблемой на участке, так как их не будет.

Некоторые посыпают муравейники золой или манной крупой, но это не решит вопрос, так как "трудяги" просто переместятся чуть дальше.