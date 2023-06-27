Листья томатов сохнут и скручиваются: что случилось с растением, как исправить положение

Если листья томатов стали сохнуть, скручиваться, надо почаще проветривать парник, а также притенить его крышу неткаными материалами - спан-бондом, лутрасилом, агрилом и так далее.

Возможно, надо регламентировать полив культуры: делать это реже, но более обильно.

Очень важно также грамотно пасынковать: такую процедуру следует провести тогда, когла пасынки имеют длину не больше 5-7 см. В течение недели допустимо срезать 2-3 листа.

Молодые листья также могут быть деформированы из-за тли или белокрылки. В таком случае надо незамедлительно обработать томаты каким-либо из инсектицидов. Можно применить и проверенные народные средства.

Для профилактики скручивания листьев на помидорах следует использовать зольную подкормку. Для этого 2 л древесной золы залить кипятком и тщательно перемешать. Потом довести раствор водой до 10 л, настаивать сутки - пока все элементы полностью не растворятся.