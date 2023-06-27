Спасут от тли, клеща и муравьев: с такой задачей справится суперсредство из цитрусовых

Опытные дачники не разбрасываются кожурой апельсинов, лимонов и других цитрусовых, собирают их и сушат. Зачем? Чтобы приготовить на их основе средство от многих вредителей.

Для этого надо сухие очистки размолоть в порошок и хранить до сезона в стеклянных банках. А потом состряпать ядовитое блюдо для каждого из опасных врагов огорода.

От тли

1 ст. сырья залить 10 л холодной водой, настоять 5 дней, процедить. Опрыскивать культуры примерно раз в 3 дня. Желаемый результат будет достигнут буквально после пары обработок.

От паутинного клеща

2 ст. порошка цитрусовых и около 300 гр. свежей, измельченной травы залить ведром холодной воды. Настоять 5 дней, процедить, добавить 3 ст.л. жидкого мыла. Опрыскивать таким раствором растения раз в неделю.

От капустной белянки

Чтобы приготовить радикальное средство, надо 1 ст. корок залить 10 л воды, настоять 4 дня. Добавить 3 ст.л. средства для мытья посуды, опырскивать капусту в среднем раз в 6-7 дней.

Против муравьев

От таких вредителей поможет средство, приготовленное из горсти корок цитрусовых, размоченных в воде. Затем надо раскопать верхушку муравейника и выложить сверху полученную кашицу. Насекомые после этого покинут насиженное место.