Фитоспорин своими руками: эксперты подсказали, как приготовить средство от фитофтороза

Как приготовить своими руками средство против фитофторы? Для этого надо собственноручно вырастить сенную палочку, которая и станет основой эффективного домашнего препарата.

Первый шаг - взять увлажненное лежалое сено, плотно утрамбовать его в мешки, завязать и поставить в тень. Хранить так до того момента, пока сено не станет преть. Это легко определить по запаху и самой траве: она покроется белесым налетом.

После этого сено необходимо высыпать в 200-литровую бочку, залить емкость с содержимым теплой водой. Вскоре начнется брожение, в это время надо периодически перемешивать массу в ожидании завершения ферментации.

Когда средство наконец будет готово, им надо обработать растения. Поливать из расчета 1 л на каждый куст.

После полива необходимо сразу замульчировать грунт сухой органикой, так как бактерии живут и размножаются преимущественно во влажной среде.