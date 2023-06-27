Всегда с шикарным урожаем смородины: этому способствуют близко посаженные растения-соседи

Опытные дачники хорошо знают, как каждый год получать отличный урожай смородины. О том, чтобы кусты ягод не атаковали вредители, растение оставалось крепким и здоровым, лучше позаботиться заранее.

Хлопотать, в принципе, придется не так уж и много - главное, посадить поблизости растения, которые являются хорошими соседями. О каких растениях идет речь?

В числе таких культур - низкорослые томаты. Эксперты советуют высадить буквально пару кустиков - этого будет вполне достаточно, чтобы их запах отпугивал насекомых-вредителей.

Еще один охранник смородины - чистотел. Если он растет недалеко от смородины, не надо его вырывать, как злостный сорняк, потому что он отпугнет вредителей.

Более того, можно из него приготовить и раствор, который усилит этот эффект. Для раствора надо срезать под корень 3-5 кустов этой травы, залить ведром воды на 1 сутки.

В первый раз опрыскать таким составом тогда, когда начнут распускаться листочки, потом периодически повторять. Если идут дожди, интервал обработок надо сократить.

После окончания плодоношения землю под смородиной эксперты рекомендует аккуратно перекопать, внести удобрения и обложить куст ботвой томатов. К слову, туда же надо периодически подкладывать пасынки - дополнительная защита для смородины никогда не будет лишней.