Бывалый садовод рассказал про особенности ухода за смородиной после плодоношения

Рассказываем, что делать со смородиной после того, как она отплодоносила.
Первым делом - обрезка.
Проводим санитарную обрезку, формируем аккуратный, красивый куст, без старых и поврежденных побегов. Не давайте смородине разрастаться, иначе ее урожайность снизится.
Обрезка приводит в порядок куст и стимулирует отрастание свежих сильных побегов.
Второе важное дело - профилактика.
Собрав ягоды, можно провести профилактическую обработку, предупреждая появление вредителей и болезней в следующем сезоне. От болезней опмогут Актара, Скор, Алирина-Б, Гамаира.
От паразитов можно взять Фитоверм, Битоксибациллин. Опрыскиваем кусты в отсутствие осадков, когда нет ветра. Но это должно быть раннее утро - до 10 часов или вечер - после захода солнца.
Третье мероприятие - подкормка.
Подкармливая, помогаем уставшему после плодоношения растению набраться сил и окрепнуть.
Берем ложку столовую суперфосфата, столько же сернокислого калия, стакан золы, все добавляем в ведро с водой. Поливаем в приствольную зону. Предварительно землю увлажняем.
Четвертая важная процедура - полив.
Когда ягодки уже собраны, делаем регулярные поливы раз в три недели. Под взрослую черную смородину выливаем до 3 ведер воды.
Для красной можно снизить частоту поливов до одного раза в месяц.
Осенью убираем слой мульчи, чтобы там не прятались вредители и возбудители заболеваний.
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