Бывалый садовод рассказал про особенности ухода за смородиной после плодоношения

Рассказываем, что делать со смородиной после того, как она отплодоносила.

Первым делом - обрезка.

Проводим санитарную обрезку, формируем аккуратный, красивый куст, без старых и поврежденных побегов. Не давайте смородине разрастаться, иначе ее урожайность снизится.

Обрезка приводит в порядок куст и стимулирует отрастание свежих сильных побегов.

Второе важное дело - профилактика.

Собрав ягоды, можно провести профилактическую обработку, предупреждая появление вредителей и болезней в следующем сезоне. От болезней опмогут Актара, Скор, Алирина-Б, Гамаира.

От паразитов можно взять Фитоверм, Битоксибациллин. Опрыскиваем кусты в отсутствие осадков, когда нет ветра. Но это должно быть раннее утро - до 10 часов или вечер - после захода солнца.

Третье мероприятие - подкормка.

Подкармливая, помогаем уставшему после плодоношения растению набраться сил и окрепнуть.

Берем ложку столовую суперфосфата, столько же сернокислого калия, стакан золы, все добавляем в ведро с водой. Поливаем в приствольную зону. Предварительно землю увлажняем.

Четвертая важная процедура - полив.

Когда ягодки уже собраны, делаем регулярные поливы раз в три недели. Под взрослую черную смородину выливаем до 3 ведер воды.

Для красной можно снизить частоту поливов до одного раза в месяц.

Осенью убираем слой мульчи, чтобы там не прятались вредители и возбудители заболеваний.