Глюконат кальция защитит помидоры от болезней и увеличит урожай

Этот дешевый аптечный препарат восполняет дефицит кальция в растениях, предотвращая опасные болезни.

Проявлением нехватки этого вещества часто становятся развитие вершинной гнили на помидорах, их медленное созревание.

Для приготовления подкормки нужно измельчить таблетку глюконата кальция и растворить полученный порошок в 1 л теплой воды.

Затем раствор переливают в емкость с пульверизатором и опрыскивают помидоры, но только в сухую погоду. Можно и просто закопать таблетку под каждым кустом.