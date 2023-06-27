Глюконат кальция защитит помидоры от болезней и увеличит урожай

Этот дешевый аптечный препарат восполняет дефицит кальция в растениях, предотвращая опасные болезни.
Проявлением нехватки этого вещества часто становятся развитие вершинной гнили на помидорах, их медленное созревание.
Для приготовления подкормки нужно измельчить таблетку глюконата кальция и растворить полученный порошок в 1 л теплой воды.
Затем раствор переливают в емкость с пульверизатором и опрыскивают помидоры, но только в сухую погоду. Можно и просто закопать таблетку под каждым кустом.
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