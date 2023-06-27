Садовод со стажем рассказал, чем кормить яблони в июне: еще можно успеть это сделать

В июне нужно поддержать подкормкой плодовые деревья, которые были высажены пару лет назад, в том числе и яблони. Особенно это касается саженцев, которые растут в скудной почве.
В качестве подкормки, улучшающей состав грунта, подойдут компост, навоз. Слой органики распределяем равномерно вокруг растения.
Бывалые садоводы говорят, что июньская подкормка очень важна. Это период, когда дерево готовится к формированию плодов и копит силы. Его нужно поддержать.
Если это не сделать, то с урожаем потом могут быть проблемы.
Что выбрать для подкормки яблони в июне? Расскажем о двух вариантах.
Первый такой: 5 г борной кислоты плюс 10 л воды. Делаем опрыскивание по листьям.
Отличное средство для лета с обильными дождями. Оно предупреждает грибковые и другие инфекции, развивающиеся в почве.
Второй вариант подкормки: на 10 л воды берем десятую часть ведра коровяка, два стакана древесной золы, добавляем по 2 ст. л. суперфосфата и калимагнезии.
Все перемешиваем, потом поливаем яблоневые деревья в саду. На одну яблоню нужно ведро раствора.
При поливе нужно равномерно распределять воду вокруг ствола, не выливая весь состав в одно место.
Обязательно перед подкормкой увлажняем землю обычной водой.
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