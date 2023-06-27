Удобрение из чеснока увеличит урожай свеклы в разы

Такое случается при неправильном поливе или нарушении правил севооборота, а также при других нарушениях правил выращивания.

Ускорить рост свеклы и увеличить урожай помогает состав, приготовленный на основе чеснока.

Для этого необходимо взять стебли, соцветия или головку чеснока, измельчить, залить водой и настоять в темном месте 3-4 дня, периодически помешивая.

Как только брожение завершится, и с поверхности жидкости исчезнут пузырьки, можно разводить настой водой 1:10 и поливать свеклу под корень. При этом раствор не должен попадать на листья.