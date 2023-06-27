Подкормка смородины крахмалом обеспечит богатый урожай крупных ягод

Дачники, которые предпочитают получать экологичный урожай, избегают использования химических удобрений.
Приготовить подкормку для смородины можно быстро и просто из натурального компонента – крахмала.
Для этого 300 г крахмала нужно смешать с 3 л воды, добиться однородности раствора и довести его до кипения.
Затем жидкость остужают, смешивают с 10 л воды и выливают под смородину. Это лучше делать за 3 недели до цветения и во время плодоношения.
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