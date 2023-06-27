Универсальное удобрение для помидоров, лука и огурцов и многих других растений

Особенно дачники-огородники рекомендуют так подкармливать томаты, перцы, огурцы, репчатый лук.
Для такого "питания" культур нужна яичная скорлупа от 5 яиц.
Скорлупу нужно промыть и тщательно высушить, измельчив в блендере. Такой порошок заливают 2 л отстоянной воды и после состав настаивают 24 часа.
Раствор процеживается, а полученный концентрат разбавляется 5 л воды. Подкормка вносится под корень.
Средство повышает урожайность растений, укрепляет их иммунитет, снижая риск развития фитофторы.
Применять такую добавку можно почти для всех овощных культур.
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