Растения, которые нельзя садить рядом с арбузами

При посадке растений рядом с арбузом нужно учитывать, что у него длинный стебель, по этой причине он посажен в одном месте, а его плод может находится в другом.

Не нужно садить вблизи растения культуры, которые пожирает тля и клопы, так как вредители повредят и лозу арбуза.

Не подойдут в "соседи" арбузу капуста (брокколи, цветная, белокочанная), бобовые, кукуруза, картофель, помидоры, тыква, кабачки.

Капуста выделяет в грунт вещества, подавляющие рост арбузного стебля, что сильно снижает урожайность растения.

Бобовые будут конкурировать с культурой за питательные вещества.

Кукуруза заберет и все питательные вещества, и наградит арбуз различными недугами.

Картофель вызывает вершинную гниль плодов и замедляет рост стебля арбуза.

Помидоры разносят фитофтору, фузариозное увядание, которые отлично чувствуют себя во влажной среде.

Тыквы и кабачки привлекают клопов и иных вредителей, повреждающих арбузные стебли и листья.