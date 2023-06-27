Растения, которые нельзя садить рядом с арбузами

При посадке растений рядом с арбузом нужно учитывать, что у него длинный стебель, по этой причине он посажен в одном месте, а его плод может находится в другом.
Не нужно садить вблизи растения культуры, которые пожирает тля и клопы, так как вредители повредят и лозу арбуза.
Не подойдут в "соседи" арбузу капуста (брокколи, цветная, белокочанная), бобовые, кукуруза, картофель, помидоры, тыква, кабачки.
Капуста выделяет в грунт вещества, подавляющие рост арбузного стебля, что сильно снижает урожайность растения.
Бобовые будут конкурировать с культурой за питательные вещества.
Кукуруза заберет и все питательные вещества, и наградит арбуз различными недугами.
Картофель вызывает вершинную гниль плодов и замедляет рост стебля арбуза.
Помидоры разносят фитофтору, фузариозное увядание, которые отлично чувствуют себя во влажной среде.
Тыквы и кабачки привлекают клопов и иных вредителей, повреждающих арбузные стебли и листья.
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