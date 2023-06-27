Как использовать песок в огороде: неожиданные советы опытных дачников

С помощью песка улучшают структуру глинистых и суглинистых почв. Благодаря ему, корни будут получать больше воздуха, а поливать грядки можно будет реже.

Лучше всего использовать перлит. На суглинистой земле потребуется 20 кг песка на квадратный метр, в остальных случаях – 30 кг.

При этом не следует забывать о внесении органических удобрений, поскольку почва может стать менее плодородной после добавления в нее песка.