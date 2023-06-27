Дачники рассказали, почему на дачном участке нужно обязательно посадить щавель

Его можно использовать для приготовления различных блюд, например, салатов или холодника.
Щавель прекрасно растет на затененных участках, которые не подходят для других растений, а заодно не дает прорастать сорнякам.
В щавеле содержится кислота, с помощью которой можно отчистить загрязнения с рук, в том числе после пасынкования томатов.
Из щавеля можно приготовить удобрение для огорода. Для этого нужно залить ботву водой, настоять несколько часов, разбавить и полить растения.
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