Дачники рассказали, почему на дачном участке нужно обязательно посадить щавель

23:29 2023-06-27

Щавель – одна из неприхотливых культур, которая дает урожай уже ранней весной и украшает участок.

Его можно использовать для приготовления различных блюд, например, салатов или холодника. 

Щавель прекрасно растет на затененных участках, которые не подходят для других растений, а заодно не дает прорастать сорнякам.

В щавеле содержится кислота, с помощью которой можно отчистить загрязнения с рук, в том числе после пасынкования томатов.

Из щавеля можно приготовить удобрение для огорода. Для этого нужно залить ботву водой, настоять несколько часов, разбавить и полить растения.

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