Дачный эксперт раскрыл причины измельчания клубники и рассказал, как это исправить

Чтобы ягодные не мельчали и оставались всегда сочными и вкусными, надо найти свои ошибки и постараться их не допускать больше.

Выращивание клубники начинается с выбора сорта. Надо делать это внимательно, изучая описание и инструкции к разведению.

Выясните, какой будет вкус у ягод и какие климатические условия им подходят. Если вы посадите растения, неподходящие к местным погодам, то вряд ли они порадуют вас вкусным урожаем.

Вторая причина мелких кислых ягод - возраст кустов. Если вашей клубнике много лет - более четырех, то не ждите удачного плодоношения. Ягодник нужно обновлять и пересаживать.

Развести новые кусты можно из розеток с укоренившимися усами. Если посадите клубнику с осени, в новом сезоне уже будут ягоды.

Весной тоже можно, но ягод в этот год может не быть. Если не получается пересадить все кусты, обновляйте ягодник частями.

Поливать клубнику надо каждый день, лучше в вечернее время, после того как собран дневной урожай.

При частых дождях делаем поливы реже, ориентируемся по состоянию почвы.

В засуху поливы учащаются и делаются более обильными. Хорошие варианты - мульчирование и капельный полив.

Подкармливать весной надо органикой или удобрениями с азотом. Первый раз после таяния снега, второй раз при появлении свежих листиков.

От хорошего питания клубника растет здоровой и крепкой с развитыми цветоносами, крупной листвой и конечно, дает большие сладкие ягоды.

Не забываем дать подкормку после снятия всего урожая - в осенний период. Здесь пригодятся фосфорно-калийные удобрения.

Причиной появления мелких невкусных ягод может быть густая посадка. Корни разрастаются, усы тоже, участок выглядит запущенным.

Это нужно решать на этапе посадок соблюдением необходимого интервала между кустами.

Кроме этого, для хорошего плодоношения надо удалять усы и бороться с сорняками.

Ягоды мельчают, если они поражены болезнями или их атаковали тля, нематоды, паутинный клещ.

Вовремя проводите обработки для профилактики болезней и вредителей, чтобы спасти урожай.