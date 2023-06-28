Дачный эксперт подсказал, чем полить морковь и свеклу, чтобы дали сладкий урожай

Часто свекла и морковь урождаются безвкусными или даже с неприятным горьковатым послевкусием.

Использовать такие корнеплоды для приготовления блюд невозможно, они испортят все впечатление от еды.

Чтобы гарантировано вырастить урожай сочным и сладким, поступаем, как сказал бывалый дачник - угощаем растения правильной подкормкой.

Когда эти растения активно формируют плоды, им необходим фосфор, калий, бор, марганец а также много других микроэлементов.

Они нужны для роста и отвечают за вкус будущих корнеплодов. Поливайте перед сбором урожая свеклу и морковь минеральным удобрением, содержащим калий и бор.

Если сделать это в августе, овощи уродятся сладкими и очень вкусными.

Кроме того опытный дачники прибегают к борной кислоте, это давнишний всем известный улучшитель вкуса плодов. Это средство успешно дают самым разным огородным растениям.

На 10 л воды разводим 2 г кислоты. Теперь растения нужно полить этим раствором.

Предлагаем также подкормить растения калием, подходящий вариант - сульфат калия. Особенно это актуально, если вы не успели сделать подкормку калием ранее.

Без этого важного элемента рост будет слабым и сладости в плодах не будет тоже.