Дачный эксперт подсказал, чем полить морковь и свеклу, чтобы дали сладкий урожай

Часто свекла и морковь урождаются безвкусными или даже с неприятным горьковатым послевкусием.
Использовать такие корнеплоды для приготовления блюд невозможно, они испортят все впечатление от еды.
Чтобы гарантировано вырастить урожай сочным и сладким, поступаем, как сказал бывалый дачник - угощаем растения правильной подкормкой.
Когда эти растения активно формируют плоды, им необходим фосфор, калий, бор, марганец а также много других микроэлементов.
Они нужны для роста и отвечают за вкус будущих корнеплодов. Поливайте перед сбором урожая свеклу и морковь минеральным удобрением, содержащим калий и бор.
Если сделать это в августе, овощи уродятся сладкими и очень вкусными.
Кроме того опытный дачники прибегают к борной кислоте, это давнишний всем известный улучшитель вкуса плодов. Это средство успешно дают самым разным огородным растениям.
На 10 л воды разводим 2 г кислоты. Теперь растения нужно полить этим раствором.
Предлагаем также подкормить растения калием, подходящий вариант - сульфат калия. Особенно это актуально, если вы не успели сделать подкормку калием ранее.
Без этого важного элемента рост будет слабым и сладости в плодах не будет тоже.
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