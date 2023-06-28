Знающий садовод рассказал про интересное средство из своего опыта для борьбы с тлей

Чтобы не прибегать к помощи химикатов, сделайте раствор из доступных компонентов в домашних условиях и обрабатывайте этим растения.

В основе раствора обычная зубная паста. Раскрываем секрет приготовления.

На две столовые ложки зубной пасты берем одну большую ложку пищевой соды, туда же добавляем яблочный уксус - тоже столовую ложку.

Все это перемешиваем, добиваясь получения однородного состава без комочков.

Смесь заливаем в разбрызгиватель и распыляем по зараженным тлей растениям. Эффект будет налицо уже через несколько дней. Заодно с участка уйдут и муравьи.

Другие советы от опытных дачников, которые помогают извести тлю на участке, включают высаживание мяты. Ее не любят ни тля, ни муравьи, стараясь обходить стороной.