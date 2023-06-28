Знающий садовод рассказал про интересное средство из своего опыта для борьбы с тлей

Чтобы не прибегать к помощи химикатов, сделайте раствор из доступных компонентов в домашних условиях и обрабатывайте этим растения.
В основе раствора обычная зубная паста. Раскрываем секрет приготовления.
На две столовые ложки зубной пасты берем одну большую ложку пищевой соды, туда же добавляем яблочный уксус - тоже столовую ложку.
Все это перемешиваем, добиваясь получения однородного состава без комочков.
Смесь заливаем в разбрызгиватель и распыляем по зараженным тлей растениям. Эффект будет налицо уже через несколько дней. Заодно с участка уйдут и муравьи.
Другие советы от опытных дачников, которые помогают извести тлю на участке, включают высаживание мяты. Ее не любят ни тля, ни муравьи, стараясь обходить стороной.
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