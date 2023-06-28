Дачный эксперт назвал летнюю чудо-подкормку, которая приведет к рекордному урожаю малины

Правильно выбранная и вовремя проведенная подкормка делает порой чудеса.

Если вам хочется добиться рекордно высоких показателей в выращивании малины, берите на заметку простой действенный рецепт.

Смешиваем в удобной емкости суперфосфат - 60 г, аммиачную селитру - 30 г, калийную соль - 40 г. Теперь добавляем в эту смесь воду - берем десятилитровое полное ведро.

Размешиваем все тщательно и применяем для поливов под корень. Подкормку таким составом надо провести два раза за сезон.

Первая дается ранней весной, когда растения еще не проснулись окончательно. Второй раз угощаем малину чудо-подкормкой летом, как раз перед началом цветения и формирования плодов.

Когда подкормка проведена, процедуру надо завершить мульчированием. Важно не допускать нарушения дозировок, все компоненты вносятся точно по инструкции.

Если вы все сделаете как надо, то ягоды будет некуда девать. Причем качество ягод от этого не страдает и повышается вместе с количественным показателем.