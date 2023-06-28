Опытный огородник научил одной подкормке, чтобы урожай зашкаливал, причем это не компост и не зола

Обычно помидоры подкармливают компостом или золой, эти средства знакомы всем, даже новичкам. Они на самом деле эффективны, спору нет.

Компост по количеству питательных элементов приближен к перегною и восполняет нехватку микроэлементов, улучшает качество почвы.

Зола подходит для корневой и внекорневой подкормки, очень проста в применении. Можно даже не делать растворов, а просто посыпать растение или землю.

Но есть смысл попробовать и другие способы улучшения урожая.

Нам понадобится обычная вода, но ее нужно отстоять. И еще - вода обязательно должна быть теплой. Делаем подкормку на 10 литров воды.

Добавляем в нее 2-3 грамма кристалликов марганцовки, размешиваем тщательно до полного растворения всех кристаллов.

Если хоть один останется, то растения пострадают от ожога. На почву тоже не следует лить жидкость с оставшимися темными кристаллами.

Это плохо влияет как на саму почву, так и на растения в ней.

Делаем подкормку именно в фазу цветения. Это простое дешевое средство без преувеличения поможет вам вырастить огромный урожай крупных и сладких томатов.

Проверено и рекомендовано бывалыми огородниками.