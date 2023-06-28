Перцы в июле: какие важные шаги в уходе за культурой гарантируют отличный урожай

Как ухаживать за перцами в июле, когда до периода созревания плодов осталось всего ничего?

Как только на перцах появятся первые бутоны, грунт под кустами перцев надо посыпать золой - из расчета 1 стакан на 1 кв.м. Это защитит культуру от тли, паутинного клеща и повысит ее иммунитет.

Очень важно также грамотно поливать перцы. Молодые растения поливать нужно не под корень, а - вокруг по окружной траектории. И только - теплой водой. Когда перцы уже разрастутся, следует поливать уже всю площадь, где они растут.

Нормы полива рассчитать так, чтобы вода при поливе проникла примерно на 15-20 см. В воду для полива полезно добавлять питательные элементы - настой сорной травы либо 1 ч.л. минерального удобрения.

Дважды в сезон желательно полить растение по листьям медовой водичкой (из расчета половина ч.л. на 1 л воды). Такая мера улучшит опыление перцев. В жаркую погоду надо поливать культура по листьям теплой водичкой.

Если погода жаркая, землю надо мульчировать зеленой травой - в таком случае земля не будет пересыхать и сохранит влагу. Также надо всегда регулярно проветривать теплицу.