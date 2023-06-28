Что надо применить от колорада: какие меры спасут урожай картофеля от вредителя

Какие народные методы борьбы с колорадским жуком наиболее эффективны? Домашние эксперты назвали разные варианты.

Укроп

Эти вредители не любят запах укропа, потому этим можно воспользоваться и посадить такую зелень в бороздках или по периметру участка. Колорадский жук также не выносит кориандр, календулу, огуречную траву.

Мочевина

Мочевина способна отпугнуть как взрослых особей, так и их личинки. Этот способ применяют обычно в период активного размножения вредителей. Либо осенью - чтобы избавиться от тех колорадских жуков, которые намеревались перезимовать на участке.

Для приготовления раствора нужно 1 кг картофеля и раствор мочевины (1:2). Клубни необходимо порезать дольками, залить раствором и настоять сутки. Затем разложить кусочки картофеля по грядкам. Буквально на другой день вредители будут валяться лапками вверх.

Деготь

Выжить вредителя также можно опрыскиванием кустов картофеля раствором дегтя. Для его приготовления надо 100 гр. брезового дегтя развести в 10 л воды. Обрабатывать кусты 3 раза в неделю.

Нашатырный спирт

Еще один популярный вариант избавления от колорадского жука - с помощью нашатырного спирта. Для приготовления раствора надо 0,5 л нашатырного спирта развести в 10 литрах воды и хорошо опрыскать ботву.