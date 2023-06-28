Способ ускорить процесс созревания белокочанной капусты

Всем желающим поскорее насладиться салатом из свежей капусты, выращенной собственными руками, следует уже сейчас применять одно средство, стимулирующее созревание овоща.

Порошок агромела в количестве 200 мл нужно растворить в большом ведре воды.

Сюда же нужно добавить 1 чайную ложку кальциевой селитры. Такой состав отлично влияет на любимый многими овощ.

Приготовленное средство применять можно сразу.

На 1 куст понадобится 2 стакана состава. Спустя 7 - 14 дней такой полив повторяют, но увеличив дозу вдвое (4 стакана под куст).

Отметим, что на протяжении 3 суток после внесения такого питания, нужно обеспечить процедуру рыхления грунта.