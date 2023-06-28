Способ ускорить процесс созревания белокочанной капусты

10:50 2023-06-28

Сейчас отличное время для того, чтобы подкормить капусту для ее скорейшего созревания.

Всем желающим поскорее насладиться салатом из свежей капусты, выращенной собственными руками, следует уже сейчас применять одно средство, стимулирующее созревание овоща.

Порошок агромела в количестве 200 мл нужно растворить в большом ведре воды.

Сюда же нужно добавить 1 чайную ложку кальциевой селитры. Такой состав отлично влияет на любимый многими овощ.

Приготовленное средство применять можно сразу.

На 1 куст понадобится 2 стакана состава. Спустя 7 - 14 дней такой полив повторяют, но увеличив дозу вдвое (4 стакана под куст).

Отметим, что на протяжении 3 суток после внесения такого питания, нужно обеспечить процедуру рыхления грунта.

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