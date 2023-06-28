Как правильно поливать помидоры: большинство дачников совершают ошибки

12:39 2023-06-28

Правильный полив помидоров – обязательная часть ухода за растениями и важное условие получения хорошего урожая.

В первые 2-3 недели после высадки рассады в грунт помидоры поливать не нужно, корневая система хорошо развивается и без полива.

В грунте достаточно влаги, а дополнительное внесение жидкости способствует загниванию корней.

Впоследствии требуется регулярный полив, но не слишком обильный: в  среднем по 5 л воды под каждый куст раз в неделю.

Если поливать растения реже, им не хватит влаги на формирование плодов, но и чрезмерное увлажнение вредно для томатов.

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