Как правильно поливать помидоры: большинство дачников совершают ошибки

В первые 2-3 недели после высадки рассады в грунт помидоры поливать не нужно, корневая система хорошо развивается и без полива.

В грунте достаточно влаги, а дополнительное внесение жидкости способствует загниванию корней.

Впоследствии требуется регулярный полив, но не слишком обильный: в среднем по 5 л воды под каждый куст раз в неделю.

Если поливать растения реже, им не хватит влаги на формирование плодов, но и чрезмерное увлажнение вредно для томатов.