Средство из растительного масла и соды спасет клубнику от всех болезней

Особенно актуален этот вопрос в период плодоношения. В это время растение стоит опрыскать раствором из двух натуральных ингредиентов.

Для приготовления такого состава нужно смешать 1 столовую ложку растительного масла с таким же количеством соды.

Туда же следует добавить чайную ложку любого средства для мытья посуды и все тщательно перемешать.

В раствор добавляются также таблетка растворимого аспирина и 4-5 л воды, а затем им опрыскивают клубнику раз в одну-две недели.