Средство из растительного масла и соды спасет клубнику от всех болезней

Особенно актуален этот вопрос в период плодоношения. В это время растение стоит опрыскать раствором из двух натуральных ингредиентов.
Для приготовления такого состава нужно смешать 1 столовую ложку растительного масла с таким же количеством соды.
Туда же следует добавить чайную ложку любого средства для мытья посуды и все тщательно перемешать.
В раствор добавляются также таблетка растворимого аспирина и 4-5 л воды, а затем им опрыскивают клубнику раз в одну-две недели.
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