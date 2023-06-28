Нейтрализовать медведку: как это сделать с легкостью и без затрат

Медведка для будущего урожая крайне опасна. Этот вредитель многолик: он летает, плавает и быстро бегает по земле. Однако свое основное время проводит в грунте, вылезая наружу только ночью. Глубина его "апартаментов" может достигать 2 м.

Самые любимые "лакомства" вредителя - картофель, баклажаны, лук, капуста, огурцы. Но не гнушается он и многими другими растениями.

Узнать, что на огороде появилась медведка, можно по извилистым земляным дорожкам, которые хорошо видны на грунте. А также - по отверстиям в грунте диаметром около полутора см. О том, что на грядке "поселилась" медведка, свидетельсвует также неожиданное увядание растений.

Хороший результат в борьбе с таким вредителем дает перекапывание почвы в междурядьях, где заметны норки и ходы.

Эффективен также вариант использования мыльного раствора. Его готовят из 3 ст.л. жидкого мыла и щепотки стирального порошка, растворенных в 10 л воды. Этот раствор надо спринцовкой вбрызнуть в норки насекомых. Медведки после этого всплывут, остается лишь их собрать и уничтожить.