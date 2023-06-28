Эффективная июльская подкормка для огурцов: достаточно одной ложки, и урожай будет некуда девать

Рассказываем, чем подкормить огурцы, чтобы получить максимально возможный урожай.

Для роста пышной листвы и крепких побегов огурцам нужен азот, фосфор укрепляет иммунитет и способствует наращиванию корней, без калия не будет высокого урожая.

Если дать все нужные элементы огуречным посадкам, можно не сомневаться: плодов будет много.

Опытные огородники предлагают необычное средство, о котором точно знают не многие. Нам понадобится горох. Но не цельный, а лущеный.

В горохе содержится много полезных элементов, необходимых для нормального роста томатов. В том числе много белка, а также углеводов, а они дают питание почвенным микроорганизмам.

Те, в свою очередь способствуют улучшенному питанию растений, превращая фосфаты из удобрений в доступную для огородных культур форму.

Также все питательные элементы, находящиеся в почве, легче усваиваются растениями под воздействием подкормки из лущеного гороха.

Почвенные микроорганизмы медленно перерабатывают органические удобрения и отдают огурцам максимум питательных веществ.

Для подкормки берем 1 столовую ложку гороха, причем лущеного. Если возьмем цельный, он начнет пускать ростки.

Прокапываем возле куста бороздку, в нее равномерно рассыпаем горошины, присыпаем их землей и уплотняем. После этого делаем обильный полив.