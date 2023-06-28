Самые необычные способы уничтожения тли в огороде, которые точно работают

Одно из них – горчичный порошок. 100 г продукта разводят в ведре теплой воды, настаивают 4-5 дней и опрыскивают этим раствором растения.

Хороший эффект дают составы на основе хозяйственного мыла. Его нужно предварительно натереть на терке.

Затем стружку, получившуюся из одного бруска, растворяют в ведре воды, а для усиления эффекта добавляют растительное масло и обрабатывают растения.

Можно использовать для борьбы с тлей даже скисшее молоко. В него добавляют 40 мл аммиака на 1 л продукта, перемешивают и опрыскивают растения в огороде.