Самые необычные способы уничтожения тли в огороде, которые точно работают

Одно из них – горчичный порошок. 100 г продукта разводят в ведре теплой воды, настаивают 4-5 дней и опрыскивают этим раствором растения.
Хороший эффект дают составы на основе хозяйственного мыла. Его нужно предварительно натереть на терке.
Затем стружку, получившуюся из одного бруска, растворяют в ведре воды, а для усиления эффекта добавляют растительное масло и обрабатывают растения.
Можно использовать для борьбы с тлей даже скисшее молоко. В него добавляют 40 мл аммиака на 1 л продукта, перемешивают и опрыскивают растения в огороде.
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