Знающий садовод рассказал, как быть, если в плодах яблони появились черви: проблему решит чеснок

Червивые яблоки появляются при выращивании деревьев с помощью натуральных подкормок и без участия всякой химии.

Обнаружив червячка внутри плода, можно порадоваться тому, что урожай действительно удался: на плохие яблоки эти непрошенные гости не позарятся.

Но с другой стороны, радости мало от яблок, которые подпорчены паразитами. На самом деле червяки, которых мы встречаем в яблоках, это гусеницы яблонной плодожорки.

Проблему с этим вредителем можно решить, применяя обыкновенный чеснок.

Такое насекомое, как яблонная плодожорка, очень не любит чесночный аромат. Приготовив настой на основе чеснока, мы легко избавимся от плодожорки, а значит, и от червей в яблоках.

Поступаем следующим образом: на несколько литров кипятка добавляем 10 зубков чеснока, предварительно мелко нарезав. Настой готовим сутки потом распыляем по растению.

По итогам обработки в яблоках садовых деревьев больше не станут появляться личинки плодожорки.