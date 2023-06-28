Молоко и йод увеличат урожай огурцов в теплице в разы

Дело в том, что молоко содержит множество макроэлементов, от кальция и железа до фтора и магния, а также целый ряд витаминов.

В конце июня или начале июля следует опрыскать огурцы молочным раствором, чтобы завязей и плодов стало больше.

Для этого нужно влить в 5-литровое ведро воды литр молока и добавить 7-8 капель йода, а затем распылить средство пульверизатором.

Такая подкормка подойдет не только для огурцов. Ее можно использовать для баклажанов, перцев и помидоров.