Бывалый садовод назвал растения, которые полезно высаживать возле грушевых деревьев

Под грушей хорошо выращивать цветы. Особенно такие, которые создадут защитный барьер от вредителей. Если не избавят от паразитов полностью, то заметно снизят их численность в саду.

Среди цветущих декоративных растений выбираем бархатцы, колокольчики, маргаритки.

Есть несколько кустарников, которые отлично будут расти возле груши. Но слишком близко сажать их не стоит, чтобы дерево не затеняло кусты своей густой, пышной кроной.

Оба растения будут помогать друг другу, предупреждая развитие опасных болезней.

Лучшими соседями среди кустарников для груши будут смородина (черная или красная), а также малина или виноград.

Довольно часто в садах яблони растут рядом с грушевыми деревьями. Правильно это или нет?

Да, решение такое можно назвать хорошим, две садовых культуры способны хорошо влиять на урожайность друг друга.

Неплохо будет посадить возле груши клен. Он станет надежной защитой для груши от многочисленных садовых вредителей.