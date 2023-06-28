Что нужно абрикосу в июне: какие действия предпринять для увеличения урожайности

Надо ли вмешиваться в процесс развития абрикоса в начале его плодоношения или пустить все на самотек? Опытные садоводы уверены, что дереву надо помочь, чтобы быть уверенным в получении хорошего урожая.

Как надо действовать? Когда абрикос еще молодой, и у него после опадения завязи осталось еще много плодов, их нужно удалить, оставив в итоге одну завязь на 20 листьев.

Жалеть убранные завязи не стоит: дело в том, что излишнее количество плодов будет тормозить рост деревца и велика вероятность, что все равно часть завязей опадет.

В июне абрикос также будет благодарен за подкормку с калием и фосфором. Для ее приготовления надо по 1 ст. л. суперфосфата и сульфата калия растворить в 1 л воды, потом добавить к этому составу еще 9 л воды.

Как вариант, можно добавить комплексное микроудобрение, которое содержит бор, железо, цинк и другие элементы.

Абрикос довольно неплохо переносит засуху, однако без полива во время образования плодов не обойтись. Поливать абрикосы в жаркую сухую погоду необходимо до конца июля-начала августа, потом поливы надо прекратить.

Также надо не забыть обработать плодовое дерево от болезней и вредителей.