Три эффективных способа избавиться от колорадского жука быстро и надолго

Первый вариант – народные методы. Их преимущество заключается в отсутствии опасности для растений и возможности вырастить экологичный урожай.
Для борьбы с вредителем нужно приготовить раствор из 2 л воды и 25 мл дегтярного мыла, а затем обработать им грядки и посыпать древесной золой.
Второй вариант – биологические препараты. Они быстро действуют и не откладываются в почве, но могут быть опасны для опылителей.
В качестве крайней меры можно использовать химические средства. Ими можно обрабатывать посадки только в сухую погоду поздно вечером.
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