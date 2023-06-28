Три эффективных способа избавиться от колорадского жука быстро и надолго

Первый вариант – народные методы. Их преимущество заключается в отсутствии опасности для растений и возможности вырастить экологичный урожай.

Для борьбы с вредителем нужно приготовить раствор из 2 л воды и 25 мл дегтярного мыла, а затем обработать им грядки и посыпать древесной золой.

Второй вариант – биологические препараты. Они быстро действуют и не откладываются в почве, но могут быть опасны для опылителей.

В качестве крайней меры можно использовать химические средства. Ими можно обрабатывать посадки только в сухую погоду поздно вечером.