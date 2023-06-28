Дачник со стажем научил одной хитрости, от которой морковка вырастет гигантских размеров

В июне/июле вносится такая подкормка, которая может повлиять на качественные характеристики моркови: размер, вкус, форму.

Постарайтесь не пропустить этот срок, чтобы к моменту сбора урожая корнеплоды были уже напитаны полезными веществами.

Как готовим подкормку: во вместительной пластиковой емкости смешиваем разные виды удобрений, делаем сразу большой объем, чтобы подкормки хватило на несколько раз.

Первым делом выкладываем 1 кг горчичного жмыха, он отлично разрыхляет землю, наполняя ее азотом, гумусом. Также жмых будет защитой от морковной мухи.

Такого количества удобрения хватит на подкормку двух полноценных грядок моркови. Далее добавляем азофоску.

Она идет как один из самых главных компонентов, этот элемент востребован у всех видов огородных растений, а не только у моркови.

Последний ингредиент - зола, берем 1 кг. Морковь очень хорошо отзывается на древесную золу. В этом натуральном удобрении много макро- и микроэлементов.

Когда все компоненты добавлены, их надо тщательно смешать до равномерной консистенции. Готовую подкормку высыпаем в междурядье, распределяем ровным одинаковым слоем.