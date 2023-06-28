Дачники рассказали, как не допустить появления фитофторы на помидорах

Для начала необходимо замульчировать почву. В этом случае влага будет медленнее испаряться и не попадет на листья.

Поливать помидоры нужно только утром или вечером, чтобы не допустить солнечного ожога растений.

Нельзя высаживать томаты слишком густо. Также необходимо уделять время формированию кустов, удалять листья внизу, если они касаются земли.

В качестве профилактического опрыскивания можно использовать настой из 100 г измельченного чеснока и 100 мл воды с добавлением 20 г йода, 30 г хозяйственного мыла и 5 л воды.