Ошибки дачников приводят к разрушению теплицы из поликарбоната

Первое, на что стоит обратить внимание, что применение серных шашек в таких парниках недопустимо.

Горение шашки провоцирует выделение серного агнидрида, который при взаимодействии с водой, образует сернистую, а после серную кислоты, что приводит к разрушению металла и поликарбоната.

Такие меры можно предпринимать только, если теплица построена из камня, стекла и дерева.

Скупой платит дважды! Выбирая теплицу для дачи, нужно обращайть внимание на качество материала.

Проверка сооружения производится путем сжатия поликарбоната пальцами. Если его удалось сдавить, то материал некачественный. Если нет, то можно оплачивать покупку.