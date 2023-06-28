Какие привычки дачников вредят огороду: самые опасные заблуждения

Одно из таких действий – ранняя высадка рассады. Вместо быстрого получения урожая это приводит к гибели растений.
Возвратные заморозки крайне опасны для неокрепшей рассады. Даже если просто посадить семена слишком рано, растения вытянутся и сломаются при перевозке.
Очень вредна для огорода и глубокая перекопка почвы. При этом на поверхности оказывается глинистый слой, что не способствует хорошему урожаю.
Чрезмерное увлечение удобрениями – еще одна ошибка дачников. Подкормки нужно выбирать аккуратно, с учетом потребностей растений и типа почвы.
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