Садовод-эксперт назвал растение, с которым вишня плохо уживается и не хочет давать урожай

Чаще всего вишня болеет монилиозом. Заметить заболевание можно по светло-серым наростам на нижней пластине листа.

Грибковая инфекция часто приводит к полной или частичной потере урожая.

Другая причина уменьшения ягод - неприятное соседство. Если рядом с вишневым деревом растет неподходящая садово-огородная культура, то дерево начинает хуже плодоносить.

Иногда ягод не бывает вообще.

Опытные садоводы не рекомендуют высаживать рядом с вишней некоторые виды садовых ягодных кустарников: черную смородину, облепиху, малину, крыжовник.

А также лучше отказаться от выращивания хвойных растений вблизи вишни.

Нехорошим будет соседство вишневого дерева с яблоней. Их лучше рассадить друг от друга на максимально возможное расстояние.

Яблоня будет отнимать у вишни все питательные элементы, обедняя почву. Все дело в особенностях корневой системы яблони.

Мощные корни сильно разрастаются и вытягивают из земли питательные вещества, необходимые для полноценного развития вишни.