Растительное масло против тли и медведки – натуральное средство для огорода

Если на растениях появилась тля, нужно смешать 100 мл масла с 1 столовой ложкой мыльной стружки, перемешать и опрыскать растения.

Растительное масло станет хорошим оружием в борьбе с медведкой. В этом случае его нужно смешивать со скорлупой яиц.

Полученную смесь следует разложить под растениями. При употреблении такой массы вредитель погибает.

Растительное масло также поможет избежать неприятных запахов в дачном туалете. Его нужно периодически заливать в выгребную яму.