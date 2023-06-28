Растительное масло против тли и медведки – натуральное средство для огорода

Если на растениях появилась тля, нужно смешать 100 мл масла с 1 столовой ложкой мыльной стружки, перемешать и опрыскать растения.
Растительное масло станет хорошим оружием в борьбе с медведкой. В этом случае его нужно смешивать со скорлупой яиц.
Полученную смесь следует разложить под растениями. При употреблении такой массы вредитель погибает.
Растительное масло также поможет избежать неприятных запахов в дачном туалете. Его нужно периодически заливать в выгребную яму.
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