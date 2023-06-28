Заядлый цветовод описал способ выращивания роз в песке из веток, собранных после обрезки

Способ выращивания роз в песке из черенков подойдет дачникам, которые уже разводят несколько кустов растений на участке.

После завершения процедуры обрезки не выбрасывайте черенки, которые остались. Оцените их состояние: на каждом подходящем черенке должны быть по три узла.

Отберите все нужные веточки, приготовьте острый нож, секатор, речной песок и удобную емкость.

Дальше действуем так. Ножом зачищаем нижний кончик черенка. Готовим ящик для посадки. В дне пробиваем дренажные дырочки, насыпаем в ящик песок до верха.

Следующий шаг - посадка черенков. Размещаем их зачищенной стороной в песок, между веточками оставляем расстояние до 5 см. Потом ждем месяц, пока начнут появляться листики и корешки.

Поливать черенки надо каждый день. Когда корни уже образовались, будущие саженцы вынимаются из песка. Делайте это бережно, не повреждая слабые молодые корешки.

Далее проросшие черенки пересаживаем на подготовленное заранее постоянное место с плодородной рыхлой землей.