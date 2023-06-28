Полив лука для получения урожая крепких и крупных головок, которые будут хорошо храниться

Один из составов, ускоряющих формирование луковиц, является тот, что готовится на основе древесной золы.

Нужно насыпать 1 стакан "порошка" в 10 л воды.

За качество луковиц отвечает раствор марганцовки. В большом ведре растворяется несколько кристалликов средства.

Стоит отметить, что не нужно применять 2 варианта полива одновременно. Их нужно чередовать.

2 раза в месяц такими составами (то одним, то другим) - достаточное количество.

Внесение в грунт то золы, то марганцовки на грядке с луком летом - гарантия насыщения растения питательными веществами, защиты его от вредителей и болезней.