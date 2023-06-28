Время, когда следует собирать урожай лука, чтобы овощ долго хранился

22:17 2023-06-28

Хранение лука зависит не только от условий содержания урожая, но и от времени его сбора.

Тут нужно быть наблюдательным, так как в различных регионах время сбора урожая отличается.

Грунт должен быть сухим и теплым, не липнущим к луковицам. В таком случае и вырывать корнеплод будет легко.

Также показателем для сбора урожая является перо лука, которое (как минимум его половина) в "нужное время уже лежит".

Также неплохо проверить шейки лука, которые должны стать сухими. Это признак того, что луковицы созрели, достигли максимального веса и пора собирать их урожай.

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