Время, когда следует собирать урожай лука, чтобы овощ долго хранился

Тут нужно быть наблюдательным, так как в различных регионах время сбора урожая отличается.

Грунт должен быть сухим и теплым, не липнущим к луковицам. В таком случае и вырывать корнеплод будет легко.

Также показателем для сбора урожая является перо лука, которое (как минимум его половина) в "нужное время уже лежит".

Также неплохо проверить шейки лука, которые должны стать сухими. Это признак того, что луковицы созрели, достигли максимального веса и пора собирать их урожай.