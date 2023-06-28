Если смысл жизни потерян: как выплыть из психологического болота

Как обрести смысл жизни, если кажется, что он безвозвратно утрачен? А, быть может, вы вообще никогда о нем не задумывались?

Исходя из каких критериев мы делаем судьбоносный вывод, что жизнь окончена, и нас в ней больше ничего не ждет радостного и позитивного? Когда и почему нас посещают суицидальные мысли?

Куда идти и к кому обратиться, если вы кажетесь себе бесперспективным неудачником, не способным добиться настоящего жизненного успеха? И что вообще дает нам это блаженное ощущение успешности, удовлетворенности жизнью в целом?

Что делает нас сильными? Не в физическом, а в психоэмоциональном смысле? А что, наоборот, безвозвратно ввергает в бездну отчаяния?

Наверняка все причины, которые бы вы ни назвали, будут сводиться к одному: чувственному восприятию себя, как человека ничтожного никчемного в случае слабости, и ощущение победы и достижения, когда мы представляем себя сильными. Однако, не все так просто, как может показаться вам с первого взгляда.

Ключ к ответам на эти вопросы лежит в нашем восприятии силы, слабости, удачи и неудачи, а также в понимании смысла жизни.

Если концепция, которой вы придерживались всю жизнь, привела вас к экзистенциальному кризису, есть смысл переформатировать личное восприятие этих фундаментальных понятий.

Это лучше, чем впадать в депрессию и думать о самоубийстве. А помочь при наличии желания меняться может что угодно: от психотерапии до чтения мотивирующих и философских книг.

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Говорят, дети делают нас счастливыми.

Да эти маленькие существа способны совершить такое чудо, но лишь в одном случае, если мы сами позволим им сделать это, и не будем противиться тому, что они предлагают самим своим приходом на эту землю.

Как действительно полюбить ребенка? Как стать для него не просто родителями, но мудрыми наставниками? Как открыть себя познанию истинного величия материнства и отцовства и использовать этот опыт во благо ребенку и самому себе?

Для этого нужно научиться слушать и слышать душу малыша, его желания и потребности, о которых он, возможно, никогда не скажет.

Чтобы обрести этот навык необходимо желание, любовь к ребенку, и готовность изучать детскую психологию, поскольку любви, как таковой мало, чтобы малыш рос здоровым физически и психологически.

Ведь по незнанию можно, желая добра, причинить ущерб, который потом нельзя будет исправить, и который скажется на всей последующей жизни взрослеющего человека.