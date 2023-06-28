Самый эффективный способ ликвидации хвоща на дачном участке

Для избавления от хвоща помогут некоторые знания о том, что сорняк отлично себя чувствует на кислом грунте, который нужно раскислить.

Известь или доломитовая мука отлично справятся с подобной задачей. После посыпания названными средствами землю необходимо перекопать.

Эту процедуру нужно будет повторить, каждый раз измеряя уровень кислотности почвы, чтобы не добавить извести или доломитовой муки сверх меры.

Для ликвидации хвоща окончательно, нужно перекапывать участок, убирая корневища назойливого сорняка.