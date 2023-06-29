Огородный эксперт рассказал о хитрой ловушке: больше не нужно собирать жуков с картошки

Показываем, как приготовить одну хитроумную ловушку, чтобы за несколько дней переловить всех полосатых жуков на картофельных грядках.

Этот же метод отлично работает и в случае с медведкой, слизнями и другими вредителями.

Почве при этом никакой вред не наносится, культурным огородным растениям тоже. А вот вредители быстро сбегутся на приманку.

Берем бутылку из пластика, в ней должно быть удлиненное зауженное горлышко. Натираем на терку сырую картошку, смешиваем кашицу с половиной стакана воды.

Все это вливаем аккуратно через воронку в бутылку. Теперь ее надо закопать в землю рядом с картофелем. Таких ловушек можно наделать много. Дальше ждем, пока нагрянут гости на угощение.

Теперь их не нужно собирать вручную, не щадя спину и теряя кучу времени. Жуки сами сползутся к ловушке со всех сторон и окажутся в бутылке.

Останется только забрать их "тепленькими" и заготовить новые ловушки с приманками.

Собирать "урожай" жуков можно раз в неделю, после чего бутылка заполняется новым содержимым и снова помещается в землю.