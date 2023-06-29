Огородный эксперт рассказал о хитрой ловушке: больше не нужно собирать жуков с картошки

06:13 2023-06-29

Бороться с колорадским жуком - задаче непростая. Действенных химических средств хватает, но лучше предпочесть натуральные средства, которые никому не навредят, кроме самого паразита.

Показываем, как приготовить одну хитроумную ловушку, чтобы за несколько дней переловить всех полосатых жуков на картофельных грядках.

Этот же метод отлично работает и в случае с медведкой, слизнями и другими вредителями.

Почве при этом никакой вред не наносится, культурным огородным растениям тоже. А вот вредители быстро сбегутся на приманку.

Берем бутылку из пластика, в ней должно быть удлиненное зауженное горлышко. Натираем на терку сырую картошку, смешиваем кашицу с половиной стакана воды.

Все это вливаем аккуратно через воронку в бутылку. Теперь ее надо закопать в землю рядом с картофелем. Таких ловушек можно наделать много. Дальше ждем, пока нагрянут гости на угощение.

Теперь их не нужно собирать вручную, не щадя спину и теряя кучу времени. Жуки сами сползутся к ловушке со всех сторон и окажутся в бутылке.

Останется только забрать их "тепленькими" и заготовить новые ловушки с приманками.

Собирать "урожай" жуков можно раз в неделю, после чего бутылка заполняется новым содержимым и снова помещается в землю.

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