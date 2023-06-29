Огородник-профи рассказал, какой график подкормок позволит получить шикарный урожай капусты

Приводим все необходимые подкормки капусты, собранные в одном месте в виде краткой инструкции. Берите на заметку и пользуйтесь

После того как мы пересадили молодую рассаду капусты на постоянное место, ждем 15 дней, даем ей время восстановить силы и адаптироваться.

После этого поливаем окрепшие саженцы раствором мочевины: на 10 л воды надо взять 15 г препарата. Одному растению надо дать под корень около 1-2 литров.

Потом делаем снова паузу на 15 дней и совершаем вторую корневую подкормку. Моно взять комплексное удобрение из расчета 10-15 га на большое ведро воды.

Доза внесения такая же, как в предыдущем случае.

Вместо минерального комплекса можно угостить капустку коровяком. Берем одну часть коровьего навоза и 5 частей воды.

Приготовленным раствором надо полить каждое растение (по 500 мл). Еще хорошо взять настой золы: на 10 л воды берем стакан порошка.

Следующая корневая подкормка делается через 20-25 дней. Она совпадает с периодом вызревания кочанов.

На этот раз вам нужно снова дать коровяк, но с добавлением вытяжки суперфосфата. Как ее готовить: берем большое ведро с водой, всыпаем туда 30 г препарата.