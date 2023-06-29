Универсальная подкормка, которая подойдет луку, помидорам и огурцам

Рассказываем секрет приготовления универсальной чудо-подкормки, которым поделился опытный дачник. Проверенное, надежное средство, оно на хорошем счету у многих огородников.

Хотя рекомендуемая подкормка подойдет для большинства огородных культур, эксперты советуют применять ее прежде всего для томатов, огурцов, лука.

Понадобится знакомый всем ингредиент - яичная скорлупа. Рассчитываем приготовление удобрения на 5 куриных яиц. Очищаем скорлупу, промываем и просушиваем ее.

Далее следует измельчить ее, можно до состояния порошка. В блендере получается как раз то, что нужно.

Порошок из яичной скорлупы заливаем водой, берем два литра отстоянной жидкости. Настаиваем все это сутки.

Потом раствор надо процедить, можно воспользоваться марлей. Концентрат перед употреблением разбавляем в 5 литрах чистой воды.

Вносим подкормку в корневую часть, не задевая листья.

По мнению опытных огородников, такое удобрение повысит урожайность, усилит иммунитет, защитит о болезней, например, от грозной фитофторы.

Повторимся, подойдет подкормка не только луку, огурцам и помидорам, она успешно может применяться почти для всего огорода.