Корица в саду и огороде: прогонит муравьев, укрепит иммунитет растений и вылечит от болезней

Не каждый знает, что корица в саду и огороде может творить чудеса. Примечательно, что эта специя имеет много граней своего эффективного применения. В каком качестве можно ее использовать?

В борьбе с вредителями

Она отлично справится с муравьями. Для этого необходимо просто насыпать порошок такого вещества вокруг грядок, возле растений, у входа в теплицу. Можно разбросать порошковую корицу возле муравейника.

Специя не убьет корицу, но это хороший сдерживающий фактор: вредитель покинет территорию огорода.

Стимулирует рост корней

Корица также вносит большую лепту в укоренение растений. Для этого следует нанести порошок на предварительно увлажненый стебель при посадке черенка в грунт. Специя, кроме корней, способна укрепить и стебли.

Защищает от грибковых заболеваний

Грибок способен поразить и молодые саженцы, и более взрослые растения. Корица представляет собой отличный фунгицид. Чтобы применить его в таком качестве, надо сделать спрей с корицей.

Для этого добавить в теплую воду немного порошка и дать ему настояться 12 часов. Потом процедить, перелить в распылитель и опрыскать пораженные стебли, листья, а также грунт.