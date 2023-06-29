Посеять щавель в июле: эксперты пояснили, почему эти сроки считаются оптимальными

Главные болезни щавеля - ложная мучнистая роса, серая гниль, ржавчина. Исходя из того, что в пищу используются листья щавеля, с такими недугами путём опрыскиваний бороться невозможно. Какой здесь можно найти выход?

К концу 3-го года выращивания щавель оказывается сильно поражен болезнями. На четвёртый год оставлять их неразумно, потому что продукция от больных растений будет иметь низкое качество.

Каждые три года щавель надо сеять на новом месте. И для этого оптимальные сроки - конец июня-начало июля.

Щавелевые грядки при этом можно разместить на участках, куда прямые солнечные лучи попадают не более, чем на 3 часа в сутки. Участок за сутки перед посевом надо полить. Почва для грядок со щавелем должна быть слабокислой.

Сеют щавель примерно в 5 строчек с междурядьями в 25 см. Глубина посева при этом должна быть не более 1 см. После появления всходы надо проредить так, чтобы на каждом квадратном метре осталось 45–50 растений.