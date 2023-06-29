Зеленый горошек на даче: секреты выращивания тройного урожая за сезон

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Светлана Репина
С помощью нашатырного спирта можно избавиться от таких огородных вредителей, как медведки, муравьи, слизни, мошки и тля.
Наталья Гончарова
Баклажаны - требовательная культура на дачном участке. У нее есть свои претензии к почве и иному уходу со стороны дачника. Понятно, что подкормки - особая тема для разговора.
Светлана Гарусева
В этом поможет его пескование, удаление отмерших отростков растений и подсев травы.
Георгины украшают практически каждую клумбу на загородных участках, но такие цветы нравятся не только людям, но также слизням и бабочкам.
ФНС РФ вплотную занялась доходами знаменитостей. Сейчас в неуплате налогов подозревают любимицу публики МакSим.
Сода является отличной подкормкой, средством защиты от вредителей и болезней. Она способна избавить огород и от сорняков.
Муравьи - известные вредители дач и огородов. Дачники со стажем для избавления от назойливых насекомых используют лист бумаги.
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