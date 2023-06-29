Муравьи на дачном участке - проблема, справиться с которой поможет лист бумаги

Муравьи вредят растениям, препятствуя их полноценному росту и способствуя размножению тли.
Удивительно, но защитить дачные посадки от вредителей можно при помощи простого белого листа бумаги размера А 4.
Изначально материал измельчают ножницами, получая несколько небольших прямоугольников, каждый из которых окунают в средство защиты от муравьёв.
Все бумажки прикрепляются на муравейник и "места активности" вредителей.
Через сутки насекомые удалятся из своего жилища.
Такие "прямоугольники от насекомых" можно применять неоднократно, если муравейник не один на участке.
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