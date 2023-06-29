Муравьи на дачном участке - проблема, справиться с которой поможет лист бумаги

Муравьи вредят растениям, препятствуя их полноценному росту и способствуя размножению тли.

Удивительно, но защитить дачные посадки от вредителей можно при помощи простого белого листа бумаги размера А 4.

Изначально материал измельчают ножницами, получая несколько небольших прямоугольников, каждый из которых окунают в средство защиты от муравьёв.

Все бумажки прикрепляются на муравейник и "места активности" вредителей.

Через сутки насекомые удалятся из своего жилища.

Такие "прямоугольники от насекомых" можно применять неоднократно, если муравейник не один на участке.